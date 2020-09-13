Канцлер Австрії заявив про початок «другої хвилі» епідемії



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Курц закликав людей проявити відповідальність і дотримуватися заходів безпеки, щоб стримати поширення вірусу

Курц висловив сподівання, що вже наступного літа можливо буде повернутися до нормального життя

Канцлер Австрії Себастьян Курц попередив про початок «другої хвилі» епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Die Pressе.

«Те, що ми зараз спостерігаємо – це початок «другої хвилі». Кількість заражень зростає дуже стрімко. Два тижні тому ми реєстрували близько 350 заражень за добу, вчора – вже більше 850», – заявив Себастьян Курц.

Найбільш ризикова ситуація у Відні – на столицю припадає 50% усіх нових випадків коронавірусу в країні.

«Невдовзі ми досягнемо 1000 заражень на день», – попереджає Себастьян Курц.

Він висловив сподівання, що вже наступного літа можливо буде повернутися до нормального життя, але попереду країну чекає «важка осінь та зима», та закликав людей проявити відповідальність і дотримуватися заходів безпеки, щоб стримати поширення вірусу.

«Нам потрібно разом впоратися з викликами, які принесуть наступні місяці – з тією ж дисципліною та обережністю, як і навесні», – наголошує він.

Останнім часом більшість європейських країн спостерігають помітне зростання кількості заражень, у тому числі ті, де раніше ситуація виглядала обнадійливою.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

Як повідомлялося, вчені показали фото, як коронавірус вбиває бронхи.

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