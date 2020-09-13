«Безсимптомні хворі на коронавірус не несуть загрози», – вірусолог



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«Попри значне зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині та Європі не спостерігається збільшення смертності» - Штрек

Науковець переконаний, що під час другої хвилі пандемії не треба запроваджувати жорсткі карантинні обмеження

Директор Інституту вірусології та досліджень ВІЛ-інфекції в Боннському університеті Гендрік Штрек вважає, що інфекції без симптомів не шкодять суспільству, і у цьому зв’язку виступає за зміну стратегії боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Оцінюючи ситуацію, ми не повинні обмежуватися «чистою» кількістю інфекцій», – сказав Штрек.

Він апелює до того, що попри значне зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у Німеччині та Європі не спостерігається збільшення смертності. За його словами, з соціального погляду інфекція без симптомів не завжди є шкідливою, адже чим більше людей заражаються і не мають симптомів, тим сильніший – принаймні на короткий проміжок часу – вони мають імунітет і не можуть сприяти поширенню пандемії.

«Ми не можемо дозволити життю зупинитися. Важливо зазначити, що ніхто – ні політики, ні вірусологи, ні епідеміологи – не знає єдиного правильного способу боротьби з пандемією. Ми можемо лише випробувати щось, і також повинні вміти робити помилки», – додав Штрек.

Він переконаний, що під час другої хвилі пандемії стратегія боротьби з вірусом має бути трохи іншою, зокрема, не треба запроваджувати жорсткі карантинні обмеження, хоча гігієнічні норми й далі відіграватимуть важливу роль.

Коронавірус в Україні

Всього 154335

Хворіють 82264

Одужали 68893

Померли 3178

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

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