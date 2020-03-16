У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей, серед них дитину
Люди, які були госпіталізовані в Маріуполі, нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном
У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей з Донецької області, зокрема дитину.
Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я Олександр Педенко, передає Mariupolnews.
«Госпіталізовані дитина з матір’ю, а також чоловік та жінка. Всі вони нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном. Біоматеріали направлять на дослідження, результатів очікують завтра», – йдеться у повідомленні.
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