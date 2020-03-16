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    Здоров'я

    У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей, серед них дитину

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    У Маріуполі перевіряють підозру на коронавірус у чотирьох людей - У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей, серед них дитину
    У Маріуполі перевіряють підозру на коронавірус у чотирьох людей

    Люди, які були госпіталізовані в Маріуполі, нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном

    У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей з Донецької області, зокрема дитину.

    Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я Олександр Педенко, передає Mariupolnews.

    «Госпіталізовані дитина з матір’ю, а також чоловік та жінка. Всі вони нещодавно повернулися з відпочинку за кордоном. Біоматеріали направлять на дослідження, результатів очікують завтра», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом в Україні лабораторно підтверили п’ять випадків COVID-19

    У Львівській інфекційній лікарні перебувають вісім пацієнтів із симптомами грипу та ГРВІ, у яких є підозра на коронавірус.

    До Сумської обласної інфекційної лікарні госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус.

     

    Маріуполь здоров'я медицина коронавірус
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