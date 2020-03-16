Надзвичайний стан по всій країні? РНБО завтра збереться на екстрене засідання



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Засідання РНБО Фото: president.gov.u

За даними джерел, основним питанням розгляду завтрашнього РНБО буде дискусія про запровадження в Україні надзвичайного стану, що потребує подальшого затвердження Верховною Радою

На завтра президент України Володимир Зеленський призначив екстрене засідання РНБО. Про це пише «Дзеркало тижня», посилаючись на високопоставлене джерело в Кабміні.

За даними джерела, сьогодні на Банковій відбулася розширена нарада з коронавірусу і пов'язаних із пандемією різноаспектних завдань, що виникають у зв'язку з карантинними заходами. Нарада проходила під керівництвом президента Володимира Зеленського. Основними доповідачами були прем'єр-міністр Денис Шмигаль і секретар РНБО Олексій Данілов. У засіданні брали участь голови ОДА з усієї країни.

За даними джерел, основним питанням розгляду завтрашнього РНБО буде дискусія про запровадження в Україні надзвичайного стану, що потребує подальшого затвердження Верховної Ради.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу. Про це йдеться в указі №88 від 16 березня. Раду створено як консультативно-дорадчий орган при президенті. Його основним завданням є моніторинг ситуації і підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу в Україні.

Очолює раду сам Зеленський, а секретарем призначено заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.