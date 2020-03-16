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    Здоров'я

    У Львові перевіряють підозру на коронавірус у вісьмох осіб

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    У Львові вісьмох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус - У Львові перевіряють підозру на коронавірус у вісьмох осіб
    У Львові вісьмох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус

    Аналізи відправили на перевірку в Київ

    У Львівській інфекційній лікарні перебувають вісім пацієнтів із симптомами грипу та ГРВІ, в яких є підозра на коронавірус.

    Про це інформує  Діло.

    Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько повідомив, що госпіталізували двох з пацієнтів із Дрогобицького району, ще одного – із Перемишлянського, решту – зі Львова.

    «Їхні аналізи відправили на перевірку в Київ, результати будуть відомі у найближчі два дні», – сказав Васько.

    Посадовець повідомив, що до кінця дня Львівську інфекційну лікарню мають по можливості звільнити від інших пацієнтів. Також до прийому пацієнтів із підозрою на коронавірус мають підготувати 8-му міську клінічну лікарню й госпіталь у Винниках.

    Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

     

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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