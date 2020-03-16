У Києві проведено понад 60 обстежень на коронавірус
Випадків захворювання не виявлено
На сьогодні у Києві не зафіксовані випадки хворих на коронавірус.
Про це повідомив під час пресбрифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
За його словами, у місті проведено понад 60 обстежень на коронавірус.
«У місті Києві на сьогодні не зафіксовані випадки хворих на коронавірус. Ми провели разом з приватними клініками понад 60 обстежень на коронавірус. На сьогодні випадків не зафіксовано», - сказав Поворозник.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
З 16 березня столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.
10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.
Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.