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    У Києві проведено понад 60 обстежень на коронавірус

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    У Києві проведено понад 60 обстежень на коронавірус

    Випадків захворювання не виявлено

    На сьогодні у Києві не зафіксовані випадки хворих на коронавірус.

    Про це повідомив під час пресбрифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    За його словами, у місті проведено понад 60 обстежень на коронавірус.

    «У місті Києві на сьогодні не зафіксовані випадки хворих на коронавірус. Ми провели разом з приватними клініками понад 60 обстежень на коронавірус. На сьогодні випадків не зафіксовано», - сказав Поворозник.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    З 16 березня столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

    10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. 

    Наразі у Києві сім базових лікарень мають експрес-тести на виявлення коронавірусу. Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і безкоштовно.

    13 березня Кличко повідомив, що місто замовило ще 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус.
    Київ КМДА хвороби кияни коронавірус
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