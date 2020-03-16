У Сумах госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус



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У Сумах в однієї особи перевіряють підозру на коронавірус

У лікарні в Сумах обстежують особу, у якої підозрюють COVID-19

До Сумської обласної інфекційної лікарні госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

Так, під час щопонеділкової апаратної наради в.о. начальника відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко проінформувала, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Сумах є стабільною – хворих на COVID-19 серед сумчан немає.

Олена Чумаченко розповіла, що протягом вихідних до лікувальних закладів звернулись дві дитини, у яких було відібрано матеріали та відправлені на дослідження. Також в обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває одна особа з підозрою захворювання на коронавірусну інфекцію, однак наразі триває її обстеження, результати наразі невідомі.

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

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