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    Здоров'я

    У Сумах госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус

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    <p>У Сумах в однієї особи перевіряють підозру на коронавірус</p> - У Сумах госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус

    У Сумах в однієї особи перевіряють підозру на коронавірус

    У лікарні в Сумах обстежують особу, у якої підозрюють COVID-19

    До Сумської обласної інфекційної лікарні госпіталізували одну особу з підозрою на коронавірус.

    Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

    Так, під час щопонеділкової апаратної наради в.о. начальника відділу охорони здоров’я Олена Чумаченко проінформувала, що ситуація з захворюваністю на коронавірусну інфекцію у Сумах є стабільною – хворих на COVID-19 серед сумчан немає.

    Олена Чумаченко розповіла, що протягом вихідних до лікувальних закладів звернулись дві дитини, у яких було відібрано матеріали та відправлені на дослідження. Також в обласній інфекційній лікарні на лікуванні перебуває одна особа з підозрою захворювання на коронавірусну інфекцію, однак наразі триває її обстеження, результати наразі невідомі.

    Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

    У Львові вісьмох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб

     

    здоров'я Суми медицина коронавірус
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