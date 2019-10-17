  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У міністра МОЗ на одного радника буде менше

    • Розсилка
    Раімов у соцмережі похвалив себе і свою команду за роботу у міністерстві - У міністра МОЗ на одного радника буде менше
    Раімов у соцмережі похвалив себе і свою команду за роботу у міністерстві

    Дмитро Раімов зазначив, що його команда закінчить роботу у МОЗ наприкінці жовтня

    Радник з комунікацій міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Дмитро Раімов йде зі своєї посади.

    Про це він сам написав у Facebook.

    Раімов зазначив, що його команда закінчить роботу наприкінці жовтня.

    «В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта та багато іншого будуть робити вже інші», – написав він.

    Раімов у соцмережі похвалив себе і свою команду за роботу у міністерстві.

    «Командою з чотирьох людей ми змогли протистояти фабрикам ботів, натовпу хейтерів, величезним бюджетам. Без копійки грошей ми утримали кожен сантиметр репутації і не віддавали ворогам. Як леви билися в ефірах та інтерв'ю», - написав про себе поки що радник міністра.

    Як повідомлялося, Михайло Радуцький, радник президента Володимира Зеленського з медичних питань і голова парламентського комітету з питань здоров’я нації в одному з інтерв’ю розповідав, що, на його думку, з комунікаціями в міністерстві не все гаразд. «Мало того, що Раімов зараз мене чує, я вважаю, що комунікативно нинішня команда теж вже програє і я це бачу», - сказав нардеп.

    Дмитро Раімов неодноразово коментував ситуацію в міністерстві, хоча не є посадовою особою і ніякої відповідальності за свої слова не несе.

    До слова, як раніше писали ЗМІ, нове керівництво МОЗ намагається повернути ручне управління фінансами у сфері медицини.

    ЗМІ Міністерство охорони здоров'я Facebook радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ