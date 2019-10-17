У міністра МОЗ на одного радника буде менше



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Раімов у соцмережі похвалив себе і свою команду за роботу у міністерстві

Дмитро Раімов зазначив, що його команда закінчить роботу у МОЗ наприкінці жовтня

Радник з комунікацій міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Дмитро Раімов йде зі своєї посади.

Про це він сам написав у Facebook.

Раімов зазначив, що його команда закінчить роботу наприкінці жовтня.

«В кінці місяця моя команда виходить з МОЗ. Ми ще залишимося розумними головами в міністерстві та комітеті, але всю поточну роботу з пресою, лікарями, мережами, депутатами, урядом, офісом гаранта та багато іншого будуть робити вже інші», – написав він.

Раімов у соцмережі похвалив себе і свою команду за роботу у міністерстві.

«Командою з чотирьох людей ми змогли протистояти фабрикам ботів, натовпу хейтерів, величезним бюджетам. Без копійки грошей ми утримали кожен сантиметр репутації і не віддавали ворогам. Як леви билися в ефірах та інтерв'ю», - написав про себе поки що радник міністра.

Як повідомлялося, Михайло Радуцький, радник президента Володимира Зеленського з медичних питань і голова парламентського комітету з питань здоров’я нації в одному з інтерв’ю розповідав, що, на його думку, з комунікаціями в міністерстві не все гаразд. «Мало того, що Раімов зараз мене чує, я вважаю, що комунікативно нинішня команда теж вже програє і я це бачу», - сказав нардеп.

Дмитро Раімов неодноразово коментував ситуацію в міністерстві, хоча не є посадовою особою і ніякої відповідальності за свої слова не несе.

До слова, як раніше писали ЗМІ, нове керівництво МОЗ намагається повернути ручне управління фінансами у сфері медицини.