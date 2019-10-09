Нове керівництво МОЗ намагається повернути ручне управління фінансами у сфері медицини - співробітники



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За словами співробітників, перед першою пресконференцією нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецької її радник з питань комунікацій Дмитро Раімов просив «дати тези проти Супрун»

Заступник очільниці МОЗ «хоче розподіляти гроші», - представники команди Супрун

Представники команди Уляни Супрун розповіли, що відбувається в Міністерстві охорони здоров’я, чому їм запропонували звільнитися та які побажання висловлює нове керівництво.

Про це йдеться у свіжому випуску програми «Он воно як» (Bihus.Info).

За оцінкою представників команди Супрун, вже місяць робота МОЗ є заблокованою, а нове керівництво намагається повернути ручне управління фінансами у сфері медицини.

Очільниця Директорату медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова розповіла, що сталося, коли новий заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував їй звільнитися.

«Він сказав, що МОЗ перетворили в казна що, тому що він не має впливу, тому що він не керує грошима. Він хоче розподіляти гроші, він хоче мати вплив на розподіл грошей, а на сьогоднішній день це неможливо, тому що є прозорі правила, за яких лікарні отримують гроші від Національної служби здоров’я за конкретно надані послуги («гроші ходять за пацієнтом» - ред.)».

Загрійчук також цікавився, чому серцево-судинні захворювання мають пріоритетний стан. «У вас заступник міністра хірург, тому хірургія має бути пріоритетним станом», - процитувала заступника Оксана Сухорукова. - Це не є формування державної політики».

Загрійчуку закидають і побажання призначати головних лікарів, повернути одноосібний вплив головних спеціалістів та одноосібну модель видання дозволів на лікування за кордоном. «Це те, з чим ми боролися в останні роки, що ми подолали і ми бачимо зараз відкат», - підсумувала Сухорукова.

Співробітники нагадали, що в медичній галузі щорічно витрачаються десятки мільярдів бюджетних коштів. «Для розуміння масштабу цього шматка пирога. Щороку на закупівлю медикаментів виділяється 6,5 млрд грн. - розповіла Ірина Литовченко, керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції. - А загальна потреба держави, яку ми прорахували, вона є ближчою до 18 млрд. Окремим є бюджет, що розподіляється між медичними закладами. Це на сьогодні 72 млрд грн - із зростанням до 100 млрд грн. Наразі всі ці гроші розподіляються прозоро, автоматично, без людського фактору, окрім фактору пацієнта».

Крім того, за словами співробітників, перед першою пресконференцією нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецької її радник з питань комунікацій Дмитро Раімов просив «дати тези проти Супрун».

Сухорукова також підтвердила, що радниця очільниці МОЗ Ольга Голубовська емоційно цікавилася, чому дорогий препарат виробництва компанії AbbVie виключено з переліку закупівель.

«Ми чуємо політичні гасла від міністра - вона каже, що нічого ми не будемо міняти і реформа буди іти таким (тим самим - ред.) шляхом. Але те, що ми бачимо зсередини, воно каже зовсім про інші речі», - зауважила Сухорукова.

Директорати відповідають в МОЗ за розробку політики і нормативної бази.