У Скалецької з’явилося чотири нових радники
До команди реформаторів Міністерства охорони здоров’я України долучились українські та іноземні фахівціУ команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Згідно з повідомленням, до команди реформаторів Міністерства охорони здоров’я України долучились українські та іноземні фахівці. Задля продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами, міністр Зоряна Скалецька запросила:
- Олексія Яременка в статусі радника міністра. Заступника керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.
- Віктора Ляшка в статусі радника міністра. Експерта з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.
- Матвія Хренова в статусі радника міністра. Консультанта НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.
- Серго Кітіашвілі в статусі радника міністра. Фахівця з питань європейської інтеграції.
Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.
«Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін», – сказала міністр Зоряна Скалецька.
Перед радниками поставлене завдання напрацювати проекти рішень та законопроектів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я.