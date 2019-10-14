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    У Скалецької з’явилося чотири нових радники

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    У Зоряни Скалецької з&rsquo;явилося чотири нових радники - У Скалецької з’явилося чотири нових радники
    У Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники

    До команди реформаторів Міністерства охорони здоров’я України долучились українські та іноземні фахівці

    У команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Згідно з повідомленням, до команди реформаторів Міністерства охорони здоров’я України долучились українські та іноземні фахівці. Задля продовження реформ та налагодження співпраці з міжнародними партнерами, міністр Зоряна Скалецька запросила:

    • Олексія Яременка в статусі радника міністра. Заступника керівника проекту USAID за напрямком підтримки реформи охорони здоров’я.
    • Віктора Ляшка в статусі радника міністра. Експерта з 20 річним досвідом за напрямком розбудови системи громадського здоров’я.
    • Матвія Хренова в статусі радника міністра. Консультанта НСЗУ з питань стратегічного розвитку мережі надавачів медичних послуг.
    • Серго Кітіашвілі в статусі радника міністра. Фахівця з питань європейської інтеграції.

    Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування.

    «Міністерство охорони здоров’я неухильно продовжує курс перетворень у системі охорони здоров’я. Ми втілюємо розпочаті реформи, та плануємо зробити серйозну роботу над помилками впроваджених змін», – сказала міністр Зоряна Скалецька.

    Перед радниками поставлене завдання напрацювати проекти рішень та законопроектів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я. 

    Міністерство охорони здоров'я міністр Зоряна Скалецька
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