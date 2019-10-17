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    У МОЗ назвали зарплату Скалецької

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    Зоряна Скалецька - У МОЗ назвали зарплату Скалецької
    Зоряна Скалецька

    Середня нарахована зарплата у Міністерстві охорони здоров’я за вересень - понад 23 тисяч грн

    Міністру охорони здоров’я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата у розмірі 15 896 грн.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Департаменту фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров’я України.

    «Заробітна плата, що була нарахована міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій за вересень, становить 15 896,10 гривень», - заявили у Департаменті.

    При цьому, як зазначається, середня нарахована зарплата у міністерстві за вересень - понад 23 тисяч грн.

    «Середня нарахована заробітна плата у Міністерстві охорони здоров’я України за вересень становить 23 426,33 гривень», - проінформували у МОЗ.

    Нагадаємо, у команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники.

    До слова, міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.

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