У МОЗ назвали зарплату Скалецької



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Зоряна Скалецька

Середня нарахована зарплата у Міністерстві охорони здоров’я за вересень - понад 23 тисяч грн

Міністру охорони здоров’я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата у розмірі 15 896 грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Департаменту фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров’я України.

«Заробітна плата, що була нарахована міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій за вересень, становить 15 896,10 гривень», - заявили у Департаменті.

При цьому, як зазначається, середня нарахована зарплата у міністерстві за вересень - понад 23 тисяч грн.

«Середня нарахована заробітна плата у Міністерстві охорони здоров’я України за вересень становить 23 426,33 гривень», - проінформували у МОЗ.

Нагадаємо, у команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники.

До слова, міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.