У МОЗ назвали зарплату Скалецької
Середня нарахована зарплата у Міністерстві охорони здоров’я за вересень - понад 23 тисяч грн
Міністру охорони здоров’я України Зоряні Скалецькій за вересень була нарахована зарплата у розмірі 15 896 грн.
Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Департаменту фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства охорони здоров’я України.
«Заробітна плата, що була нарахована міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій за вересень, становить 15 896,10 гривень», - заявили у Департаменті.
При цьому, як зазначається, середня нарахована зарплата у міністерстві за вересень - понад 23 тисяч грн.
«Середня нарахована заробітна плата у Міністерстві охорони здоров’я України за вересень становить 23 426,33 гривень», - проінформували у МОЗ.
Нагадаємо, у команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької з’явилося чотири нових радники.
До слова, міністру соціальної політики України Юлії Соколовській за вересень нарахували зарплату у 24 395 грн.