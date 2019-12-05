У МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду



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На думку Уляни Супрун, такі кроки «політичного керівництва» свідчать про бажання «зупинити трансформацію системи охорони здоров’я й стерти згадки про роботу сотень людей»

На думку колишньої керівнички МОЗ, матеріали про її роботу зникли з сайту через критику нової команди

Колишня керівничка Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з сайту міністерства зникли всі згадки про її команду.

Про це ексвиконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що зникли згадки і про її заступників.

За словами екскерівнички МОЗ, всі повідомлення про її роботу у міністерстві зникли за кілька годин після того, як на її сторінці «вийшов допис із аргументованою критикою дій та бездіяльності команди Міністерства охорони здоров’я та політики #УрядТехнокартів у сфері охорони здоров’я».

«Це дійсно дуже зріла реакція дорослих людей, які взяли на себе зобов’язання розвивати та змінювати країну», - обурюється ексвиконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я.

На думку Супрун, такі кроки «політичного керівництва» свідчать про бажання «зупинити трансформацію системи охорони здоров’я й стерти згадки про роботу сотень людей, які три роки працювали над створенням нової системи з прозорими правилами та пацієнтом в центрі уваги». Попри це колишня міністерка наголошує, що хоч новину і можна видалити кількома кліками, «то трансформація вже працює, мільйони українців вже мають доступ до якісної медицини, а десятки тисяч лікарів гідні умови роботи».

«Главком» поцікавився чи були видалені матеріали про попереднє керівництво на сайтах інших міністерств. Як з’ясувалося, знищення інформації про попередників не загальна тенденція. Новини про представників попередньої влади зберігаються на сайтах мінгістерства або повністю, або частково.

Зокрема, на сайті Міністерства оборони матеріали про ексміністра Степана Полторака існують, проте вони датуються 2015-16 роком.

На сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля останній матеріал про ексміністра Ігоря Насалика датується 8 серпня 2019 року. При цьому залишилися і всі матеріали, що були до цієї дати.

Також і на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства новини про ексміністра Степана Кубів датуються востаннє серпнем цього року. І новини до цієї дати можна знайти.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Супрун: за три роки апарат Міністерства охорони здоров'я оновився на 60%.