Супрун програла суд Дубінському



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Уляна Супрун прокоментувала свій програш в суді Фото: Радіо Свобода

Супрун має намір подавати апеляцію

Солом'янський суд Києва відмовив у задоволенні позову ексголові МОЗ Уляні Супрун до колишнього журналіста «1+1», народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубинського.

Про це Супрун повідомила у Facebook.

«Сьогодні отримала новину про те, що суддя Солом'янського суду Києва Козленко відмовила в задоволенні мого позову. На наступному тижні дізнаємося обґрунтування такого рішення», - написала вона.

Разом з тим вже зараз Супрун висловила впевненість, що «суддя просто побоялася задовольнити наш позов».

На її думку, на рішення вплинуло те, що Дубінський став народним депутатом. Супрун каже, що до цього моменту суддя «задовольняла клопотання, приймала докази і демонструвала бажання розбиратися в справі».

«Але вже зараз зрозуміло, що суддя просто побоялася задовольнити наш позов, попри те, що нинішній народний депутат дозволяв собі поширювати брехню. Показово насправді те, що доки Дубінський не отримав мандат, суддя задовольняла клопотання, приймала докази та демонструвала бажання розбиратися у справі. Але щойно Дубінський став народним депутатом, суддя втратила інтерес до справи. Судова система, у якій статус чи посада людини, а не закон, є чинником, що впливає на рішення суду, є хворою та потребує докорінних змін», - зазначила вона.

Ексміністр повідомила, що подаватиме апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, 7 травня Супрун подала проти Дубінського позов про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. На її думку, Дубінський звинуватив її в тому, що «під виглядом реформ» вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів.

Раніше Дубінський став героєм поста Супрун про геморой. Екс-керівник Міністерства охорони здоров'я проілюструвала його портретом пост про лікування геморою.