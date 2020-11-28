На склади США і Європи почали доставляти вакцину компанії Pfizer, – The Wall Street Journal

Це робиться для того, щоб якомога швидше почати вакцинацію населення після схвалення препарату регуляторними органами

Авіакомпанія United Airlines у співпраці з Pfizer почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами

Американська авіакомпанія United Airlines в п’ятницю почала доставляти вакцину фармацевтичної компанії Pfizer від коронавірусу на склади в США та Європі. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, це робиться для того, щоб якомога швидше почати вакцинацію населення після схвалення препарату регулюючими органами.

За даними видання, United Airlines у співпраці з Pfizer почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами. На цей момент мова йде про склади в американському штаті Мічиган і в Бельгії. Пізніше планується здійснювати поставки в штат Вісконсін і в Німеччину.

Для здійснення поставок вакцини авіакомпанія запросила у Федерального авіаційного управління (ФАУ) США дозвіл на перевезення 6,8 тонни сухого льоду, що в п’ять разів більше, ніж треба за законом. Газета підкреслює, що це необхідно для підтримки на борту низької температури, при якій можна безпечно зберігати вакцину. ФАУ видало авіаперевізнику відповідний дозвіл.

Минулого тижня німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer направили в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США запит на реєстрацію вакцини від коронавірусу. Фахівці наглядового органу планують вивчити заявку цих двох компаній, після чого її розгляне колегія незалежних експертів, засідання якої заплановане на 10 грудня. Таким чином, застосування вакцини в надзвичайних ситуаціях може бути схвалено до середини грудня. Раніше BioNTech і Pfizer повідомляли, що готові будуть приступити до поширення вакцини протягом кількох годин після її схвалення.

Нагадаємо, що ВООЗ побачила «світло в кінці тунелю» у боротьбі з пандемією коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім – повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

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