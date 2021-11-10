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    У Запоріжжі від коронавірусу щеплюють у церквах

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    Пункти щеплень працюватимуть у неділю - У Запоріжжі від коронавірусу щеплюють у церквах
    Пункти щеплень працюватимуть у неділю
    Фото з відкритих джерел

    Пункти вакцинації запрацювали у двох запорізьких храмах

    У Запоріжжі відкрили два нових пункти щеплення від коронавірусу. Вони знаходяться в храмах. Про це повідомляє пресслужба апорізької міської ради.

    Нові пункти щеплення працюватимуть у неділю.

    Щеплення можна буде отримати у Свято-Покровському соборі (пр.Соборний, 37). Пункт вакцинації працюватиме з 8:00 до 13:00.

    Також вакцинуватися від коронавірусу можна буде в соборі Святої Трійці (вул. Культурна, 101-А) в Космічному мікрорайоні. Пункт щеплення працюватиме з 9:00 до 16:00.

    Також у міськраді зазначили, що планується відкриття ще одного центру масової вакцинації у Шевченківському районі. Він може почати роботу вже на цьому тижні в одному з торгових центрів.

    Нагадаємо, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

    Також МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати.

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    Теги: Запоріжжя щеплення
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    У Запоріжжі від коронавірусу щеплюють у церквах