У Запоріжжі від коронавірусу щеплюють у церквах

Пункти вакцинації запрацювали у двох запорізьких храмах

У Запоріжжі відкрили два нових пункти щеплення від коронавірусу. Вони знаходяться в храмах. Про це повідомляє пресслужба апорізької міської ради.

Нові пункти щеплення працюватимуть у неділю.

Щеплення можна буде отримати у Свято-Покровському соборі (пр.Соборний, 37). Пункт вакцинації працюватиме з 8:00 до 13:00.

Також вакцинуватися від коронавірусу можна буде в соборі Святої Трійці (вул. Культурна, 101-А) в Космічному мікрорайоні. Пункт щеплення працюватиме з 9:00 до 16:00.

Також у міськраді зазначили, що планується відкриття ще одного центру масової вакцинації у Шевченківському районі. Він може почати роботу вже на цьому тижні в одному з торгових центрів.

Нагадаємо, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Також МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати.

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