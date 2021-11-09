МОЗ розширив перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації

Наказ набирає чинності 9 грудня

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій, для яких щеплення проти Covid-19 є обов’язковим. Про це сьогодні повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти Covid-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, додаються співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

У МОЗ наголошують, що працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти Covid-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Також у міністерстві наголосили, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та статтею 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб.

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що медиків також планують включити до списку професій, для яких обов'язкова вакцинація від Covid-19. Але при цьому він вважає, що робити це потрібно не прямо зараз, а на наступних етапах розширення списку.

Нагадаємо, вчителів, які не зробили щеплення від Covid-19, відстороняють від роботи з 8 листопада. Так, ті вчителі, яких вісторонять, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

До слова, МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Кількість вакцинованих двома дозами українців становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.