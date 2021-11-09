МОЗ використав 8,5 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу

За програмою закупівлі вакцин від Covid-19 використано 81% коштів

Міністерство охорони здоров’я вже витратило 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення України від Covid-19 у 2021 році за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2». Загалом було витрачено 8,5 млрд грн з передбачених на відповідні потреби 10,5 млрд грн. Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на офіційну відповідь Державної казначейської служби.

У суму програми входять 9,1 млрд грн коштів загального фонду держбюджету та 1,4 млрд грн коштів зі спеціального фонду. На початку року урядом було затверджено 4 млрд грн на відповідну програму, однак пізніше цю суму було збільшено до 10,5 млрд грн.

Відповідно до показників паспорта бюджетної програми вакцинації населення від Covid-19, всього до кінця цього року двома дозами вакцини має бути щеплено 18,9 млн осіб. Загальна кількість доз вакцини, яку планувалося закупити – близько 37,9 млн доз.

Із розрахунку, що кількість дорослого населення України складає 34 млн осіб, за планом МОЗ до кінця року показник щеплених двома дозами осіб має становити 56% від дорослого населення.

Окрім вакцини, на кошти, закладені у бюджетну програму вакцинації, планується закупити також 1,67 млн одиниць розчинника для розведення 10 млн доз вакцини, 29,3 млн ін’єкційних шприців, а також близько 653 тис. контейнерів для утилізації медичних відходів.

Водночас за оперативними даними Ради національної безпеки і оборони станом на 8 листопада було закуплено 27,8 млн доз вакцини. З них 19,8 млн – за кошти держбюджету (52% від запланованої кількості):

17,9 млн – за кошти держбюджету (закупівлі Crown Agents)

1,9 млн – за кошти держбюджету (закупівлі ДП «Медичні закупівлі України»)

8 млн – за кошти міжнародних партнерів (допомога Covax).

Кількість вакцинованих двома дозами осіб становить понад 8 млн людей, однією – близько 11,5 млн.

Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.