Хворих на Covid-19 у лікарнях рятують киснем, який виробили на металургійних підприємствах

Кисень, отриманий у ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному

У жовтні група «Метінвест» переделе медичним закладам 600 тонн кисню

Група «Метінвест» спільно з Фондом Ріната Ахметова активно допомагає українським медикам у боротьбі з пандемією, забезпечуючи лікарні обладнанням та медикаментами. Лише у жовтні Метінвест поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус. Про це заявив директор департаменту регіонального розвитку Групи Олександр Вишняков в ефірі шоу «Свобода слова» Савіка Шустера.

«Метінвест» – це найбільший металургійний холдинг. Як соціально відповідальний бізнес, ми завжди пріоритетно спрямовуємо інвестиції саме в медицину, тому що ці інвестиції рятують життя. Це найцінніше, і це філософія Ріната Ахметова», – повідомив директор департаменту регіонального розвитку групи «Метінвест» Олександр Вишняков.

Кисень у лікарні для лікування хворих на коронавірус Метінвест постачає з минулого року.

«У містах присутності компанії ми вийшли з ініціативою забезпечувати лікарні киснем і побудувати кисневі станції, щоб відмовитися від балонів. Тому лікарні Маріуполя, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки сьогодні отримали нові станції, які вже працюють, і туди «Метінвест» безкоштовно постачає кисень», – розповів Вишняков.

«У жовтні, під час дефіциту кисню на ринку та зростання захворюваності, ми почали отримувати звернення від лікарів, від виконавчої влади – всі просили допомогти киснем. Тому ми зібрали оперативний штаб, створили план дій та відреагували на всі запити, які були", – додав директор департаменту

Наразі Метінвест відвантажує лікарням у середньому близько 80 тонн кисню на добу. Одна тонна кисню допомагає вижити приблизно 100 пацієнтам. Таким чином, завдяки кисню, виробленому групою «Метінвест», щодня підтримується життя 8000 українців.

«Виробництво сталі і порятунок життів – це непорівнянні речі. Ми віддаємо все, щоб продовжувати рятувати життя мешканців України», – сказав Вишняков.

У металургії кисень необхідний, щоб виробляти сталь чи чавун. Кисень використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку. Кисень, який одержують у ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному.

Кисень на комбінатах перевіряють лабораторії, атестовані Держлікслужбою. Згідно з цими пробами, його можна застосовувати для пацієнтів, хворих на Covid-19. На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватись кисень для хворих на коронавірус. Проблеми виникли з двох причин: по-перше, хворі з новим штамом коронавірусу «Дельта» потребують кисню більше. А по-друге, два основні виробники кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Ще один завод закрився через технічні несправності. Але металурги прийшли на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Загалом за 15 років свого існування «Метінвест» направив близько 350 мільйонів гривень у сферу охорони здоров'я. Зокрема, лікарні Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська отримали нові кисневі станції, які сьогодні стабільно працюють та рятують життя, а «Метінвест» безкоштовно передає їм кисень.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України знало про майбутні перебої з киснем в українських лікарнях, але не змогло знайти ефективний спосіб вирішення цієї проблеми.

Напередодні стало відомо про кисневий колапс у ковід-лікарні Одеси: керівниця медустанови повідомила деталі.

26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

Нагадаємо, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

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