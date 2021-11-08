МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати

Довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації має обов’язково містити термін дії цих протипоказань

Довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення

Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки для українців, які мають протипоказання до вакцинації. Відповідну форму довідки № 028-1/о можна буде отримати у сімейного лікаря, повідомляє пресслужба МОЗ.

Така довідка, перш за все, знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення. Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення.

Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію, як заповнювати цю довідку.

Як зазначили у МОЗ, довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації має обов’язково містити термін дії цих протипоказань. Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, якщо була алергічна реакція на першу дозу чи один з компонентів препарату.

До слова, Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про те, що вакцина від коронавірусу нібито може заразити людину Covid-19.

Також, МОЗ повідомив, як часто на коронавірус хворіють вакциновані.

За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.