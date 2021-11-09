Пігулки за $700. Нові ліки проти коронавірусу можуть змінити світ

Чи можна буде обійтися без щеплень?

Пандемія коронавірусу вже два роки тримає у заручниках людство, і лише нещодавно вченим із кількох країн вдалося підійти впритул до створення специфічного противірусного препарату, який долатиме Сovid-19. Восени поточного року три фармацевтичні компанії – AstraZeneca, Pfizer та Merck&Co – заявили, що їхні розробки показали ефективність проти коронавірусу. Ці три препарати мають різну дію, однак кожен з них, принаймні, за наявними нині даними досліджень, істотно знижує ризик тяжкого перебігу хвороби та смерті.

Особливу увагу нині варто приділити молнупіравіру компанії Merck&Co, оскільки він вже офіційно дозволений для використання. Велика Британія стала першою країною, яка схвалила противірусну таблетку від Merck&Co. Препарат молнупіравір тепер дозволений для застосування у людей із легкою та середньою тяжкістю Covid-19 та принаймні одним з факторів ризику розвитку тяжкого захворювання (літній вік, супутні захворювання тощо).

Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав день, коли препарат дозволили для використання, «історичним для країни», пише ВВС. За словами урядовця, лікування «змінить правила гри» для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Головна перевага молнупіравіру – його приймають у таблетках, що дає можливість пацієнтам лікуватися вдома (фото з відкритих джерел)

Що таке молнупіравір

Молнупіравір – хімічна назва препарату, який спершу розробляли як засіб для лікування грипу, однак з 2020-го дослідження перепрофілювали. Препарат приймається перорально в капсулах, пригнічує реплікацію SARS-CoV-2, коронавірусу, який викликає Covid-19, за механізмом, відомим як «смертельний мутагенез». Простими словами, ліки порушують механізм, який відтворює генетичний матеріал вірусу, внаслідок копії вірусу виходять дефектними.

Препарат був розроблений в Університеті Еморі, компанією, що спеціалізується на інноваційних препаратах Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE). Пізніше права на нього придбала компанія Ridgeback Biotherapeutics, що базується в Маямі. Саме вона згодом почала співпрацювати з Merck&Co у подальшому дослідженні та маркетингу препарату.

Молнупіравір Хімічна формула препарату: C13H19N3O7 Офіційна назва: MK-4482 або EIDD-2801

Як виміряти ефективність?

Проміжний аналіз даних рандомізованого дослідження показав, що препарат знизив ризик шпиталізації приблизно на 50%. Про це повідомила Merck у заяві від 1 жовтня. З 385 пацієнтів, які отримували препарат, 28 або 7,3% були шпиталізовані. Для порівняння: із 377 людей, які отримували плацебо під час дослідження, до лікарень потрапило 53 (14,1%).

Цифри смертності ще показовіші. Протягом 29 днів дослідження не було зареєстровано жодної смерті у пацієнтів, які отримували молнупіравір, а от у групі плацебо померло восьмеро. Дослідження було відносно невеликим, і потрібні були детальніші дані. Але результати були настільки обнадійливими, що випробування зупинили та почали процес отримання дозволу від регуляторів. На конференції у вересні компанія заявила, що ранні дослідження показали, що молнупіравір може перешкоджати найпоширенішим варіантам SARS-CoV-2, включаючи «дельту» та «гамму».

Чим молнупіравір відрізняється від інших препаратів

Головна перевага молнупіравіру полягає в тому, що його приймають у таблетках, що дає можливість пацієнтам лікуватися вдома. Для порівняння противірусний ремдезивір Gilead Sciences Inc., а також моноклональні антитіла, вводяться у вену. Зазвичай це робиться в лікарні або клініці, де інфіковані люди ризикують передати вірус медичному персоналу та іншим пацієнтам.

Моноклональні антитіла – білки, розроблені в лабораторії з однієї клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією Covid-19. Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з Covid-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.

Молнупіравір також, імовірно, буде дешевшим: п’ятиденний курс коштуватиме близько $700 на пацієнта – третину вартості лікування моноклональними антитілами.

Безпечні, добре переносяться, доступні та прості у застосуванні противірусні засоби є ідеальними засобами, оскільки вони безпосередньо протидіють вірусу, обмежуючи ураження організму та тривалість хвороби. Стероїди та розріджувачі крові, які, як було показано, покращують виживання шпиталізованих пацієнтів, не борються безпосередньо з вірусом; скоріше вони запобігають погіршенню симптомів Covid-19.

Як вводити препарат

Молнупіравір потрібно приймати перорально кожні 12 годин протягом п’яти днів дорослим з легкою та середньою тяжкістю Covid-19. Дослідження, проведене у 2021 році, показало, що препарат мав незначний ефект, коли його вводили пацієнтам, вже госпіталізованим з тяжким захворюванням. Наразі триває дослідження щодо того, чи можна його використовувати для запобігання поширенню SARS-CoV-2 у домогосподарствах, де один або кілька членів хворіють на Covid-19. Остаточних даних поки що немає.

Побічні ефекти

Лише 1,3% учасників, які приймали молнупіравір, припинили терапію через побічну реакцію. А от у групі плацебо тих, хто отримав «небажані наслідки», виявилося 3,4%. Однак, розробники визнають: молнупіравір потрібно буде протестувати на значно більшій групі пацієнтів, щоб правильно визначити його безпечність. Людям, які брали участь у дослідженні, рекомендували утримуватися від гетеросексуального сексу або використовувати контрацепцію. Хоча це звичайна практика з деякими іншими лікарськими засобами, такими як хіміотерапія. Таке застереження свідчить, що молнупіравір може викликати вроджені дефекти, якщо хтось завагітніє.

Попит і пропозиція

Merck очікує виготовити 10 млн курсів лікування до кінця поточного року. Масштабніше виробництво заплановане на 2022 рік. У червні виробник ліків погодився на угоду з США на $1,2 млрд, згідно з яким країна отримає 1,7 млн курсів лікування одноразово. Нині Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) розглядає дозвіл на екстрене використання або схвалення. Велика Британія вже оголосила про угоду на 480 тис. курсів таблеток. Merck також має угоди з іншими урядами, які очікують на дозвіл від Управління. Наприклад, Австралія замовила 300 тис. доз.

У квітні виробник ліків оголосив про добровільні ліцензійні угоди з виробниками генериків в Індії, щоб прискорити доступність молнупіравіру у понад 100 країнах з низьким і середнім рівнем доходу, як тільки ліки отримають необхідні схвалення.

Перспективи пігулки від Pfizer

Pfizer повідомила, що її паксловід зменшив кількість шпиталізацій і смертей у пацієнтів з високими ризиками на 89% у клінічному дослідженні серед 1219 невакцинованих дорослих (фото: thethaiger.com)

Існують альтернативи молнупіравіру. Американська компанія Pfizer заявила, що створена її фахівцями пігулка проти коронавірусу знижує на 89% ризик смерті й шпиталізації серед вразливих дорослих пацієнтів. Такі результати показало клінічне дослідження серед 1219 невакцинованих дорослих. Паксловід (таку назву отримав препарат) призначений для людей похилого віку і тих, що мають вищий ризик важкого перебігу хвороби.

Загалом лише 0,8% людей, які розпочали лікування протягом трьох днів після початку проявів симптомів захворювання, були шпиталізовані, однак ніхто не помер, тоді як 7% людей, які отримали плацебо, згодом були шпиталізовані або померли. Випробування було зупинено достроково незалежними спостерігачами, оскільки ефект був настільки разючим. Препарат зв’язується з ферментом, який називається протеазою, щоб зупинити розмноження вірусу. Речник Pfizer повідомив, що наразі компанія планує виготовити понад 180 тис. упаковок препарату до кінця цього року і щонайменше 50 млн упаковок до кінця 2022 року.

Пропозиція від AstraZeneca

Менше місяця тому AstraZeneca також відзвітувала про результати третьої фази клінічних досліджень лікарського засобу AZD7442, який є комбінацією препаратів тіксагевімаб (AZD8895) та цілгавімаб (AZD1061), отриманих із B-клітин осіб, які одужали після інфікування коронавірусом. У компанії заявляють, що доза 600 мг AZD7442, введена внутрішньом'язово протягом тижня після перших симптомів, знижує ризик розвитку важкого Covid-19 або смерті на 50% у порівнянні з плацебо. У пацієнтів, яким зробили укол протягом п'яти днів після появи симптомів, цей показник ще кращий: 67%. Дослідження препарату проводилось у 13 країнах світу, в тому числі Україні.

AstraZeneca вже подала запит до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на екстрене використання AZD7442 для профілактики симптоматичного коронавірусу. Проте дослідження компанії показує, що цей препарат може використовуватися не лише для лікування, але й для профілактики Covid-19.

«Оскільки люди продовжують інфікуватися у всьому світі, існує значна потреба в нових лікарських засобах, таких як AZD7442, які можуть використовуватися як для захисту вразливих груп населення від зараження, так і для запобігання розвитку важкої форми Covid-19», – ідеться в заяві AstraZeneca.

Чи скасовують ліки необхідність у вакцинації?+

Попри всі досягнення фармацевтів, вакцинація залишається найефективнішим захистом від Covid-19. Проте, спалахи хвороби продовжують траплятися навіть серед осередків із високим охопленням людей вакцинацією, а це означає, що противірусна терапія відіграватиме важливу роль у запобіганні тяжкості захворювання, особливо у людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою, для яких вакцинація менш ефективна. Найкраща перша лінія захисту від цієї хвороби – не заразитися. Носіння масок та дотримання фізичної дистанції все ще є ключовими перепонами для вірусу та припинення епідемії Covid-19.

Наталія Сокирчук «Главком»