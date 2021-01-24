У Збройних силах на коронавірус хворіє 768 військовослужбовців

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 14439 осіб

В українській армії вже зафіксовано 40 летальних випадків

У Збройних силах України на ранок неділі, 24 січня, зафіксовано 40-й летальний випадок внаслідок захворювання на Covid-19. Наразі у ЗСУ цією хворобою хворіє 768 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 24 січня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє – 768 осіб. У ЗСУ зафіксовано 40-й летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Загиблий від Covid-19 працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північого регіону. Позитивний ПЛР-тест отримав 4 січня 2021 року. Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Водночас у ЗСУ за минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 18 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії у ЗСУ вже одужало – 14439 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 128 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 14 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 1191812

Одужали 947514

Хворіють 222437

Померли 21861

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2079 осіб;

летальних випадків – 83;

одужало – 5407 осіб;

здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).

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