У Польщі скасували карантин для іноземців

Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, звільняється від проходження карантину

Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами

У Польщі при перетині кордону скасували обов’язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це повідомляє Dziennik Ustaw, де опубліковано відповідне розпорядження із зазначенням переліку ситуацій, коли людина звільняється від карантину.

«Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, результат якого був отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону, звільняється від проходження карантину (самоізоляції)», – йдеться в документі.

Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами. При цьому не вказано, яким повинен бути тест: ПЛР або на антитіла.

Новий пункт, що звільняє від проходження карантину при наявності тесту, поширюється як на перетин зовнішнього кордону Шенгенської зони (наприклад, Україна – Польща), так і внутрішнього (наприклад, Польща – Німеччина).

Розпорядження набирає чинності з суботи, 23 січня.

Нагадаємо, 19 вересня 2020 року підприємці Польщі просили уряд скасувати карантин для всіх працівників з України.

Як повідомлялося, 16 травня 2020 року Німеччина скасувала 14-денний карантин для приїжджих.