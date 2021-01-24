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    У світі

    У Польщі скасували карантин для іноземців

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    Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, звільняється від проходження карантину - У Польщі скасували карантин для іноземців
    Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, звільняється від проходження карантину

    Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами

    У Польщі при перетині кордону скасували обов’язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Про це повідомляє Dziennik Ustaw, де опубліковано відповідне розпорядження із зазначенням переліку ситуацій, коли людина звільняється від карантину.

    «Людина, яка має негативний результат тесту на Covid-19, результат якого був отриманий не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону, звільняється від проходження карантину (самоізоляції)», – йдеться в документі.

    Документ з тестом на коронавірус повинен бути польською або англійською мовами. При цьому не вказано, яким повинен бути тест: ПЛР або на антитіла.

    Новий пункт, що звільняє від проходження карантину при наявності тесту, поширюється як на перетин зовнішнього кордону Шенгенської зони (наприклад, Україна – Польща), так і внутрішнього (наприклад, Польща – Німеччина).

    Розпорядження набирає чинності з суботи, 23 січня.

    Нагадаємо, 19 вересня 2020 року підприємці Польщі просили уряд скасувати карантин для всіх працівників з України.

    Як повідомлялося, 16 травня 2020 року Німеччина скасувала 14-денний карантин для приїжджих.

    Теги: Польща Україна карантин уряд коронавірус
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