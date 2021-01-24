Коронавірус у світі: захворювання виявили у майже 100 млн людей

Найбільша кількість хворих на Covid-19 у США

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 71 млн осіб

У світі станом на ранок 24 січня кількість хворих на Covid-19 становить 99 338 137 особи. Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Зазначається, що пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. При цьому змогли побороти вірус 71 396 886 хворих.

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У трійці лідерів за кількістю хворих все ті ж самі країни: США (25 566 789), Індія (10 655 435) Бразилія (8 816 254) та Росія (3 698 273).

Україна посідає 17-ту сходинку у загальній статистиці захворюваності.

Фото: скріншот

Нагадаємо, що в Україні коронавірус за добу виявили у 3 915 людей.