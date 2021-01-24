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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у 3915 людей

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    <p>За весь час пандемії захворіло 1191812 осіб</p> - Оперативні дані МОЗ: коронавірус за добу виявили у 3915 людей

    За весь час пандемії захворіло 1191812 осіб

    За добу з коронавірусом госпіталізовано 2079 людей

    В Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус. Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2079 осіб;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5407 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 23081 (зокрема методом ПЛР – 17600, методом ІФА – 5481).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1191812 особи;
    • одужало – 947514 особи;
    • летальних випадків – 21861;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6098095.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, виявлено 4928 нових хворих на коронавірус. Це на 420 людей менше, ніж попередньої доби (5348). Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 1862 особи;
    • летальних випадків – 116;
    • одужало – 13138 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 40144 (зокрема методом ПЛР – 22667, методом ІФА – 17477).
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    Теги: Максим Степанов епідемія коронавірус
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