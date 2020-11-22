У США зареєстрували «коктейль» з антитіл, яким лікували Трампа

Препарат після потрапляння в організм інфікованої Covid-19 людини має перешкоджати проникненню вірусу в клітини

Наразі клінічні випробування препарату REGN-COV2 ще тривають

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в суботу, 21 листопада, екстрено зареєструвало препарат для лікування коронавірусу REGN-COV2 виробництва компанії Regeneron Pharmaceuticals.

Про це повідомляє сайт FDA.

Вказаний лікарський препарат є так званим «коктейлем» речовин, він складається з двох видів моноклональних антитіл (казиривімаб та імдевімаб), що є копіями антитіл, які продукує людський організм для боротьби з інфекціями.

Препарат після потрапляння в організм інфікованої Covid-19 людини має перешкоджати проникненню вірусу в клітини.

Американським лікарям офіційно дозволили призначати ці ліки пацієнтам, старшим 12 років, які ризикують зіткнутися із ускладненнями коронавірусної хвороби. Зокрема, рекомендовано застосовувати препарат літнім людям, а також тим особам, що мають хронічні захворювання.

При цьому FDA зауважує, що препаратом не можна лікувати заражених Covid-19 людей, що перебувають у важкому стані й потребують кисневої терапії.

Медикамент зареєстрували за підсумками клінічних випробувань за участю 799 дорослих добровольців з легкими та середніми проявами коронавірусу.

Наразі клінічні випробування препарату REGN-COV2 ще тривають.

Нагадаємо, Moderna оцінила вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусу.

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