За минулу добу у Києві коронавірус виявили ще в 1199 мешканців

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

У столиці коронавірус виявили ще в 1199 киян. 14 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 1199. 14 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 59 006», – повідомив Кличко.

Захворіли: 696 жінок віком від 18 до 91 років і 445 чоловіків віком від 18 до 85 років. А також 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від шести місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 70 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканця Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків, – зауважив мер Києва. – Пам’ятайте про елементарні, але такі необхідні правила. Не нехтуйте власним здоров’ям! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 624744

Хворіють 326876

Одужали 286917

Померли 10951

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Нагадаємо, за мінулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірусі. Приблизно 2501 особа менше, ніж раніше (14580).

Також мінулої прибуток на Covid-19 охопили 489 дітей та 375 медпрацівників.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 людей, а віддалили – 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу – 34397 (зокрема методом ПЛР – 27998, методом ІФА – 6399).

За весь час пандемії в Україні: охорона – 624744 особи, одужало – 286917 осіб, летальних випадків – 10951, проведено ПЛР-тестувань – 4182331.