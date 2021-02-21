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    У Києві за добу виявили 200 нових хворих на коронавірус

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    <p>Минулої доби у столиці померли шестеро людей</p> - У Києві за добу виявили 200 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби у столиці померли шестеро людей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У столиці виявили за минулу добу 200 хворих на коронавірус. Померли шестеро людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «200 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли шестеро людей. Усього за період пандемії в місті 2573 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 134 506», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 111 жінок віком від 19 до 82 років, 78 чоловіків віком від 19 до 88 років. А також 6 дівчаток віком від 6 до 16 років та 5 хлопчиків від 1 до 10 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти. Одужала минулої доби 21 людина. Загалом коронавірус подолали 91 803 мешканці Києва.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому – 51, Подільському – 30 та в Деснянському – 26 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1304456
    • Одужали
      1146073
    • Хворіють
      133280
    • Померли
      25103

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

    Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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