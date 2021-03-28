Програму розгортання «ковід»-шпиталів в Україні зірвано. Оприлюднено звіт аудиторів

Висновок аудиторів: програма розгортання мобільних шпиталів «з’їла» 50 млн грн, але мета, на які їх виділено, не досягнута

Київ взагалі відмовився додатково розгортати 500 ліжок у тимчасовому шпиталі для лікування хворих з Covid-19

В Україні фактично провалилася програма з тимчасового облаштування шпиталів для лікування хворих з Covid-19: в Донецькій області та Києві не створено жодного, а в Одеській області розгорнуто лише 90 ліжок із 500 запланованих.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Держаудитслужби.

За інформацією аудиторів, 16 листопада 2020 року Кабмін виділив 90,2 млн грн субвенції з Фонду Covid-19 для створення тимчасових шпиталів у Києві (на 500 ліжок – 36,3 млн грн), Одеській області (500 ліжок – 36,3 млн грн) і Донецькій області (200 ліжок – 17,6 млн грн).

Київ відмовився освоювати 36,3 млн грн. Як пояснив департамент охорони здоров’я Київської міськради, на державному рівні відсутній порядок облаштування та функціонування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів). Водночас Держаудитслужба спростувала це твердження, посилаючись на відповідний порядок облаштування, затверджений Кабміном у жовтні 2020 року.

Натомість 50,3 млн грн таки дійшли до Донецької та Одеської областей. Однак є великі питання їхнього ефективного використання, переконані в Держаудитслужбі.

Шпиталь на 200 ліжок у Донецькій області розгорнули на базі комунального неприбуткового підприємства «Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ». Для цього повністю використано 17,6 млн грн, за які куплено обладнання, інвентар і медикаменти. При цьому шпиталь не працює, «ковід»-ліжка знаходяться в головному корпусі обласної клінічної психіатричної лікарні Слов’янська Донецької області. Інші матеріальні цінності запаковані та лежать в діагностичному центрі обласного територіального медичного об’єднання Краматорська.

Під шпиталь на 500 ліжок в Одеській області взяли Одеський обласний центр соціально значущих хвороб обласної ради. Тут запланували 300 ліжок стаціонарного лікування і 200 ліжок – резервних. На кінець 2020 року для облаштування шпиталю було використано 32,7 млн грн, за які придбано низку медичного обладнання та медикаменти.

«На час проведення збору інформації функціонують лише ліжка на колесах, інше медичне обладнання не введено в експлуатацію і не використовується у процесі лікування хворих з Covid-19… Станом на 18 лютого 2021 року для розміщення пацієнтів використовується лише 90 ліжко-місць та триває поточний ремонт частини лікувального корпусу, планова дата завершення якого 31 березня», – сказано у звіті аудиторів.

«Не зважаючи на всі створені МОЗ умови для організації та функціонування тимчасових шпиталів, шпиталі в Донецькій області та Києві не створено. В Одеській області розгорнуто лише 90 ліжок із 500 передбачених. Отже, кошти на суму 50,3 млн грн використані неефективно та мета, на які їх виділено, не досягнута», – зробили висновок у Держаудитслужбі.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу 27 березня в Україні виявлено 11932 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 564 дитини та 181 медпрацівник.

Також за останню добу було госпіталізовано з діагнозом ковід 5052 особи. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 203 пацієнти. За даними МОЗ, вчора одужало 3343 особи.

Здійснено тестувань за добу – 76335 (зокрема методом ПЛР – 37979, методом ІФА – 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29624).

Протягом доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.