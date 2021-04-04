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    У Збройних силах зафіксували 48 випадків коронавірусу

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    Минулої доби до&nbsp;закладів охорони здоров&rsquo;я госпіталізовано 8&nbsp;військовослужбовців - У Збройних силах зафіксували 48 випадків коронавірусу

    Минулої доби до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 військовослужбовців

    Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 26895 осіб отримали одну дозу вакцини

    У Збройних силах України за минулу добу зареєстрували 48 нових випадків Covid-19, з них один летальний.

    Про це повідомляє командування Медсил ЗСУ.

    «За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано вісім осіб», – зазначається у повідомленні.

    Станом на 10.00 4 квітня у ЗСУ на Covid-19 хворіють 2972 особи. Зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Всього за час пандемії одужали 19 047 осіб, летальних випадків 66. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 970 осіб.

    Також повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 26895 осіб отримали одну дозу вакцини. З них 2542 військових медики. За минулу добу проти Covid-19 щеплено 250 осіб.

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

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    Теги: ЗСУ хвороби епідемія вакцинація коронавірус
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