Вакцинація в Україні: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення
За весь час пандемії зроблено 290566 щеплень
Всього з початку кампанії однієї дозою щеплено 290564 людини
За минулу добу, 3 квітня, в Україні вакцинували проти Covid-19 3919 людей. У Київській та Херсонській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Зазначається, що всього з початку кампанії однієї дозою щеплено 290564 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини. Разом, за весь час зроблено 290566 щеплень.
Також зазначається, що на сьогодні в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися 403066 людини.
В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.
Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).