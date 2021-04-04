Вакцинація в Україні: у двох областях за добу не зробили жодного щеплення

За весь час пандемії зроблено 290566 щеплень

Всього з початку кампанії однієї дозою щеплено 290564 людини

За минулу добу, 3 квітня, в Україні вакцинували проти Covid-19 3919 людей. У Київській та Херсонській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що всього з початку кампанії однієї дозою щеплено 290564 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини. Разом, за весь час зроблено 290566 щеплень.

Також зазначається, що на сьогодні в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися 403066 людини.

В цілому за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.

Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

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