Коронавірус у Києві: минулої доби медики виявили 552 хворих
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 69 хворих на коронавірус
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі
У столиці протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.
3 квітня діагноз підтвердився у 552 киян (зокрема, захворіла 21 дитина), за увесь час пандемії Covid-19 у столиці заразилися 167 210 осіб.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).
Враховуючи 40 летальних випадків від вірусу у суботу, хвороба забрала життя 3585 жителів столиці.
Також протягом доби госпіталізація знадобилася 69 особам з діагнозом Covid, та 573 людям – з пневмоніями та підозрою на коронавірус.
68 киян подолали вірус, загалом у Києві одужали вже 107552 особи.
Як повідомлялося, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 2053 людей. Померли 50 хворих. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі.
Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.
Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).