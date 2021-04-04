  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус у Києві: минулої доби медики виявили 552 хворих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 69 хворих на коронавірус - Коронавірус у Києві: минулої доби медики виявили 552 хворих

    До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 69 хворих на коронавірус

    Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

    У столиці протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.

    3 квітня діагноз підтвердився у 552 киян (зокрема, захворіла 21 дитина), за увесь час пандемії Covid-19 у столиці заразилися 167 210 осіб.

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).

    1617527686

    Враховуючи 40 летальних випадків від вірусу у суботу, хвороба забрала життя 3585 жителів столиці.

    Також протягом доби госпіталізація знадобилася 69 особам з діагнозом Covid, та 573 людям – з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

    68 киян подолали вірус, загалом у Києві одужали вже 107552 особи.

    Як повідомлялося, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 2053 людей. Померли 50 хворих. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі.

    Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

    Читайте також:
    Інфекціоніст Сергій Крамарев: Діти почали хворіти на Covid-19 частіше і важче
    Теги: Віталій Кличко Київ діти мер хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies