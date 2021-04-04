Коронавірус у Києві: минулої доби медики виявили 552 хворих

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 69 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі

У столиці протягом суботи виявили ще 552 людини з Covid, від вірусу померли 40 хворих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.

3 квітня діагноз підтвердився у 552 киян (зокрема, захворіла 21 дитина), за увесь час пандемії Covid-19 у столиці заразилися 167 210 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (136), Дніпровському (123) та в Деснянському (91).

Враховуючи 40 летальних випадків від вірусу у суботу, хвороба забрала життя 3585 жителів столиці.

Також протягом доби госпіталізація знадобилася 69 особам з діагнозом Covid, та 573 людям – з пневмоніями та підозрою на коронавірус.

68 киян подолали вірус, загалом у Києві одужали вже 107552 особи.

Як повідомлялося, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 2053 людей. Померли 50 хворих. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.

Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

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