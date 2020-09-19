Невістка Кернеса захворіла на коронавірус



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Данило і Юлія Привалови з донькою Олександрою Фото: Instagram / Юлія Привалова

Невістка лікується гомеопатією під наглядом лікаря

Коронавірус виявили у дружини сина Геннадія Кернеса – Данила Привалова. Про це Юлія Привалова повідомила своїм підписникам в Instagram.

«Багато хто з вас дякують мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, підписникам, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную цю якість не тільки в собі, а й в інших людях... Так ось, у мене коронавірус», – розповіла вона в Stories.

Юлія Привалова не уточнила, чи хворіє на коронавірус її чоловік Данило Привалов та їхня дочка Олександра. Вона додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря і чекає негативного результату тесту незабаром.

Юлія Привалова – засновник бренду здорового харчування. Сім’я сина Кернеса живе в Києві.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.