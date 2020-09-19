У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус



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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 400

За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Київ, а також у Тернопільській, Одеській, Львівській, Харківській, Івано-Франківській областях та у місті Харкові. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ – 400, Тернопільській області – 311 випадків, в Одеській області – 281 випадок, Львівська область – 260 випадків, Харківська область – 200 випадків, в тому числі місто Харків – 167 випадків, та Івано-Франківська область – 181 випадок», – повідомив міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.