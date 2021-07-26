Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів

Посол України наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від Covid-19

Представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid–19. Сторони обмінялися інформацією про стан їх обробки, зокрема приведення змісту сертифікатів вимогам обох країн і нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє п осольство України в Ізраїлі.

«26 липня 2021 року за сприяння Посольства України відбулася онлайн зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), залучених у заходах щодо впровадження «Ковідних сертифікатів»» для подорожей за кордон», – йдеться в повідомленні української дипмісії.

Відзначається, що в ході переговорів сторони обмінялися інформацією про стан обробки covid-сертифікатів, зокрема приведення їх змісту у відповідність з правилами обох країн і нормами ВООЗ.

Під час зустрічі посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від Covid-19. За його словами, це дозволить, зокрема, організувати безпечне відвідування України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха Шана.

«Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на узгодження і фактично повністю опрацьований», – підкреслив посол.

Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян.