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    Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів

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    Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів - Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів
    Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів
    Фото з відкритих джерел

    Посол України наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від Covid-19

    Представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid–19. Сторони обмінялися інформацією про стан їх обробки, зокрема приведення змісту сертифікатів вимогам обох країн і нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

    «26 липня 2021 року за сприяння Посольства України відбулася онлайн зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), залучених у заходах щодо впровадження «Ковідних сертифікатів»» для подорожей за кордон», – йдеться в повідомленні української дипмісії.

    Відзначається, що в ході переговорів сторони обмінялися інформацією про стан обробки covid-сертифікатів, зокрема приведення їх змісту у відповідність з правилами обох країн і нормами ВООЗ.

    Під час зустрічі посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від Covid-19. За його словами, це дозволить, зокрема, організувати безпечне відвідування України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха Шана.

    «Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на узгодження і фактично повністю опрацьований», – підкреслив посол.

    Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

    Нагадаємо, Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян.

    Теги: Ізраїль посол посольство Україна кордон час ВООЗ коронавірус
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    Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання Covid-сертифікатів