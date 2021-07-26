Уже 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів (перелік)

Одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС

В Європейському Союзі вже 14 країн відкрили кордони для всіх типів подорожей українців. Про це 26 липня повідомило Міністерство закордонних справ України.

У МЗС нагадали, що нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу.

«Згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія», – розповіли у міністерстві.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.

Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.