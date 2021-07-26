У ВООЗ спрогнозували, коли Україні очікувати новий спалах Covid-19
Представник ВООЗ закликав українців вакцинуватися зараз, поки штам «Дельта» не почав широко поширюватися в Україні
Глава Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт прогнозує, що новий спалах коронавірусу в Україні почнеться в кінці серпня – початку вересня і триватиме до зими. Про це Хабіхт заявив в інтерв’ю «Уніан».
Представник ВООЗ закликав українців вакцинуватися зараз, поки штам коронавірусу «Дельта» не почав широко поширюватися в Україні.
«Точну відповідь дати важко. Але, попри наявні дані, широке поширення «Дельта», заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня – початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації», – заявив він.
До слова, на Львівщині одужав перший пацієнт із штамом «Дельта». Медики назвали симптоми.
Також на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.
А в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».
Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.
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