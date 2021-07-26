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    Хто ще не вакцинувався? Карикатурист обіграв примусове щеплення в Росії (фото)

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    Примусову вакцинацію від коронавірусу введено вже майже в сорока регіонах Росії - Хто ще не вакцинувався? Карикатурист обіграв примусове щеплення в Росії (фото)
    Примусову вакцинацію від коронавірусу введено вже майже в сорока регіонах Росії
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Йолкін оперативно створив нову роботу про те, як влада вирішує питання з небажанням росіян вакцинуватися

    Росія примусово вакцинує населення, зокрема і окупованих українських територій, власними вакцинами від Covid-19, які не затверджені Європейським агентством з лікарських засобів.

    Нещодавно постанови про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для певних категорій громадян видала влада Красноярського краю, Республіки Марій Ел і Камчатського краю.

    Художник Сергій Йолкін оперативно створив нову роботу про те, як влада вирішує питання з небажанням росіян вакцинуватися. На карикатурі він зобразив лідера країни-агресорки з величезним шприцом. При цьому глава Росії має загрозливий вигляд, а гігантський інструмент, що застосовується в медицині, очевидно, надає уявної значимості Путіну.

    Робота Сергія Йолкіна
    Робота Сергія Йолкіна

    Нагадаємо, що примусову вакцинацію від коронавірусу введено вже майже в сорока регіонах Росії. Зокрема у Красноярському краї обов'язково повинні зробити щеплення 60% тих, хто зайняті в сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального обслуговування, держслужбовці, працівники сфери транспортних послуг, фінансових організацій, поштового зв'язку, торгівлі, громадського харчування, готелів, салонів краси, фітнес-клубів, організацій побутових послуг, житлово-комунального господарства, енергетики, дитячих ігрових кімнат, розважальних центрів та дитячих таборів, а також співробітники театрів, кінотеатрів, концертних залів і спортивних об'єктів. І це, очевидно, лише початок.

    Додамо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

    Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

    Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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    Теги: Росія вакцинація коронавірус
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    Хто ще не вакцинувався? Карикатурист обіграв примусове щеплення в Росії (фото)