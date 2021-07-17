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    Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян

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    Вʼїзд українцям до Естонії дозволять в тому числі в туристичних цілях - Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян

    Вʼїзд українцям до Естонії дозволять в тому числі в туристичних цілях

    Ілюстративне фото

    Нові правила відвідання країни діятимуть з 19 по 25 липня

    Починаючи з вівторка, 19 липня, нові правила вʼїзду для громадян європейських країн починають діяти в Естонії. Як повідомляється на сайті естонського МЗС, Україна внесена до списку країни за межами Європейського союзу, резидентам яких буде дозволено в'їзд в Естонію, в тому числі в туристичних цілях.

    Відзначається, що 14-денний рівень інфікування не повинен перевищувати 75,1 нових випадків на 100 тисяч осіб в день.

    Також наголошується, що українцям не потрібен негативний тест на коронавірус, як при в'їзді в країну, так і за кілька днів до цього. Крім того, не потрібно буде дотримуватися 10-денну самоізоляцію по прибуттю в країну.

    Правила діятимуть з 19 по 25 липня.

    У списку країн поруч з Україною США, Ізраїль, Албанія, Молдова, Азербайджан, Японія, Вірменія, Північна Македонія, Сербія та інші.

    У «червоному» списку країн на даний момент Андорра, Іспанія, Нідерланди, Кіпр, Люксембург, Португалія, Великобританія.

    Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

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    Теги: МЗС Естонія Україна коронавірус
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    Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян