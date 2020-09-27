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    Здоров'я

    Український інфекціоніст розповів, як часто діти хворіють на коронавірус

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    <p>Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарев</p> - Український інфекціоніст розповів, як часто діти хворіють на коронавірус

    Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарев

    «В Україні відсоток зараження серед дітей вищий за середній у всьому світі» – лікар

    Відомий український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев розповів про динаміку захворюваності коронавірусною хворобою серед дітей.

    Про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу».

    За словами медика, останніми днями в Україні почали фіксувати більше нових випадків інфікування Covid-19, тому логічно, що почала зростати захворюваність і серед дітей.

    «В останні місяці всі стали більше хворіти, і діти також. У наших лікарнях у 2-2,5 рази збільшилася кількість дітей з Covid-19. Однією з причин і правда можна назвати те, що відкрилися школи та садки й діти стали більше контактувати між собою. Хоча це не єдина причина», – зауважив лікар.

    Також медик звернув увагу на те, що в Україні відсоток зараження серед дітей вищий за середній у всьому світі.

    «Якщо в загальному, то відсоток зараження дітей по всьому світу складає 2-10%. У нашій країні – це 7% від усіх захворілих», – зазначив Крамарев.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

    Нагадаємо, відомий український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев розповів, як протікає коронавірус у дітей і які симптоми найчастіше з’являються у дітей під час інфікування Covid-19.

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