Український інфекціоніст розповів, як часто діти хворіють на коронавірус



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Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарев

«В Україні відсоток зараження серед дітей вищий за середній у всьому світі» – лікар

Відомий український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев розповів про динаміку захворюваності коронавірусною хворобою серед дітей.

Про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу».

За словами медика, останніми днями в Україні почали фіксувати більше нових випадків інфікування Covid-19, тому логічно, що почала зростати захворюваність і серед дітей.

«В останні місяці всі стали більше хворіти, і діти також. У наших лікарнях у 2-2,5 рази збільшилася кількість дітей з Covid-19. Однією з причин і правда можна назвати те, що відкрилися школи та садки й діти стали більше контактувати між собою. Хоча це не єдина причина», – зауважив лікар.

Також медик звернув увагу на те, що в Україні відсоток зараження серед дітей вищий за середній у всьому світі.

«Якщо в загальному, то відсоток зараження дітей по всьому світу складає 2-10%. У нашій країні – це 7% від усіх захворілих», – зазначив Крамарев.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

Нагадаємо, відомий український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев розповів, як протікає коронавірус у дітей і які симптоми найчастіше з’являються у дітей під час інфікування Covid-19.

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