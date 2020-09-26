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    Здоров'я

    Український інфекціоніст назвав найчастіші симптоми коронавірусу у дітей

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    <p>Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарєв</p> - Український інфекціоніст назвав найчастіші симптоми коронавірусу у дітей

    Лікар-інфекціоніст, ексголовний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарєв

    Симптоми, які при Covid-19 фіксують у дітей, є такими ж, як і в дорослих

    Відомий український лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев розповів, як протікає коронавірус у дітей і які симптоми найчастіше з’являються у дітей під час інфікування Covid-19. Про це він розповів в інтерв’ю «Апострофу».

    За словами медика, симптоми, які при Covid-19 фіксують у дітей, є такими ж, як і в дорослих.

    «Ці симптоми практично не відрізняються від тих, які з’являються у дорослих. Найчастіші симптоми – кашель і температура, а при більш тяжкому перебігу хвороби – задишка. Інші симптоми теж можуть розвиватися, але рідше, ніж у дорослих», – розповів Крамарев.

    Однак, як наголосив лікар, у дітей захворювання протікає легше, ніж у дорослих, хоча, на жаль, є й летальні випадки.

    Серед специфічних симптомів у дітей медик назвав враження судин, яке проявляється як синдром Кавасакі.

    «Особливість цього вірусу в тому, що він вражає судини, тому у дітей, частіше з групи ризику, можуть виникати симптоми, схожі на синдром Кавасакі (некротизуюче запалення судин), які дуже важко протікають. У світі ці випадки вже описували, і там бували летальні випадки», – зазначив медик.

    Також Крамарев додав, що рідкісних симптомів при зараженні коронавірусом у дітей в Україні не спостерігалося.

    «Якоїсь специфіки немає, принаймні в Україні такого не спостерігалося. Симптоми всі ті ж, що і у дорослих», – резюмував лікар.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      195504
    • Хворіють
      104728
    • Одужали
      86873
    • Померли
      3903

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565). 

    Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.

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