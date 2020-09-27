Число померлих через коронавірус в світі перевищило мільйон чоловік



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На цей час у світі більше ніж 7,6 мільйона хворих на пневмонію Covid-19

Основна частина померлих припадає на США

Число пацієнтів, які померли через причини, пов’язаних з коронавірусом, у всьому світі, перевищило один мільйон осіб. Про це повідомляє статистичний портал Worldometer.

На сторінці порталу повідомляється, що на цей час у світі понад 7,6 мільйона хворих на пневмонію Covid-19, викликану коронавірусом цього типу. Одужати вдалося більш ніж 24 мільйонам пацієнтів.

Основна частина померлих припадає на США – там зафіксовано понад 204 тисяч смертей. За Сполученими Штатами за цим показником йдуть Бразилія, Індія і Мексика, на п’ятому місці знаходиться Великобританія.

Коронавірус в Україні

Всього 198634

Хворіють 106793

Одужали 87882

Померли 3959

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Це на 703 випадків менше, ніж днем раніше (3833). Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

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