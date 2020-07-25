Уряд назвав обов’язкові заборони на період карантину



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Текст документу наводить п’ять обов’язкових заборон на території України під час дії карантину

Заборони є обов’язковими до виконання на території України

Кабінет міністрів України опублікував перелік заборон на час дії карантину в країні. До списку увійшли п’ять обов’язкових заборон.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 641 від 22 липня 2020 р, опубліковану на сайті уряду.

Так, текст документу наводить п’ять обов’язкових заборон на території України під час дії карантину:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією та покриває витрати, пов’язані з лікуванням Covid-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні; перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя іноземцями та особами без громадянства та без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (умови пункт 4).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 – померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло – 17. Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.