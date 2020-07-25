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    У світі

    Американським військовим у Японії наказали здати тест на коронавірус

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    Цей наказ надійшов у п&rsquo;ятницю, коли кількість випадків інфікування Covid-19 на військових об&rsquo;єктах США в Японії сягнула 189 - Американським військовим у Японії наказали здати тест на коронавірус
    Цей наказ надійшов у п’ятницю, коли кількість випадків інфікування Covid-19 на військових об’єктах США в Японії сягнула 189

    Усі військовослужбовці США в Японії та їхні сім’ї «зобов’язані виконувати розпорядження про обмеження в пересуванні

    Військовослужбовці США будуть зобов’язані проходити тестування перед завершенням 14-денного карантину з моменту прибуття до Японії.

    Про це повідомляє NHK.

    «Командувач збройних сил США в Японії наказав військовослужбовцям, які прибувають у країну, проходити тестування на коронавірус перед завершенням обов’язкового 14-денного терміну обмеженого пересування з моменту прибуття до Японії», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що цей наказ надійшов у п’ятницю, коли кількість випадків інфікування Covid-19 на військових об’єктах США в Японії сягнула 189.

    Зараз, нагадує NHK, усі військовослужбовці США в Японії та їхні сім’ї «зобов’язані виконувати розпорядження про обмеження в пересуванні»

    За останніми даними порталу Worldometers, у світі зареєстровано 15 млн 943 тис. 547 випадків Covid-19, у тому числі 642 тис. 751 летальний. Одужали 9 млн 726 тис. 62 пацієнти.

    Нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби Covid-19. У британському міністерстві впевнені, що Москва здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

    США наказ хвороби коронавірус
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