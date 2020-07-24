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    Спалах Covid-19 в Україні: за добу захворіла майже тисяча осіб

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    20 пацієнтів минулої доби померли від ускладнень - Спалах Covid-19 в Україні: за добу захворіла майже тисяча осіб
    20 пацієнтів минулої доби померли від ускладнень

    В Україні вже майже 63 тисячі заражених

    В Україні за минулу добу, 23 липня, коронавірусне захворювання підтвердили у 972 людей. Також відомо, що 886 пацієнтів одужали, а 20 — померли від ускладнень. Для порівняння, днем раніше на коронавірус захворіло 856 осіб, а померло - 17. 

    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 — помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      62823
    • Одужали
      34886
    • Хворіють
      26366
    • Померли
      1571

    До слова, 23 липня в Україні зафіксували зростання кількості випадків коронавірусу, за добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

    Також повідомлялося, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Крім того, стало відомо скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»:

     

    карантин коронавірус Євгенія Данканич
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