На Рівненщині за добу виявили 120 хворих на коронавірус

На Рівненщині за добу виявили 120 хворих на коронавірусграфіка
Вік хворих від восьми до 79 років
У п’ятницю, 24 липня, коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненської області, вилікувались – 121 хворих.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
«Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на Covid-19. Вік хворих від воьсми до 79 років.Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу», – написав чиновник.
За його інформацією, загалом в області 92 летальних випадки, спричинені Covid-19. Подолали хворобу 4327 мешканців області. Одужала 121 людина із більшості районів області.
В роботі лабораторій залишається ще 240 зразків на коронавірус.
Напередодні стало відомо, що на Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей.
Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.
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Всього63929
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Одужали35497
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Хворіють26842
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Померли1590
Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.