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    Здоров'я

    На Рівненщині за добу виявили 120 хворих на коронавірус

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    Загалом&nbsp;у Рівненській області зафіксовано 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу - На Рівненщині за добу виявили 120 хворих на коронавірус
    Загалом у Рівненській області зафіксовано 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу

    Вік хворих від восьми до 79 років

    У п’ятницю, 24 липня, коронавірус виявили у 120 мешканців Рівненської області, вилікувались – 121 хворих.

    Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

    «Станом на вечір 24 липня на Рівненщині зареєстровано 120 нових випадки захворювання на Covid-19. Вік хворих від воьсми до 79 років.Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5542 випадки захворювання на коронавірусну хворобу», – написав чиновник.

    За його інформацією, загалом в області 92 летальних випадки, спричинені Covid-19. Подолали хворобу 4327 мешканців області. Одужала 121 людина із більшості районів області.

    В роботі лабораторій залишається ще 240 зразків на коронавірус.

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    Напередодні стало відомо, що на Рівненщині спалах коронавірусу в психлікарні: заразилося 12 людей. 

    Зазначимо, що за добу 23 липня найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Як вже відомо, у четвер, 23 липня, на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      63929
    • Одужали
      35497
    • Хворіють
      26842
    • Померли
      1590

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    здоров'я медицина Рівненщина коронавірус
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