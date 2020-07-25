У Харкові від коронавірусу помер чоловік: цілий день його возила «швидка»



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В Департаменті охорони здоров’я ХОДА підтвердили смерть 39-річного чоловіка

Чоловіка з коронавірусом після інсульту не хотіла приймати жодна лікарня

У Харкові помер 39-річний чоловік, якому поставили діагноз Covid-19. Під час лікування у нього стався інсульт, і швидка допомога цілий день його возила від однієї лікарні до іншої, тому що його ніде не хотіли приймати.

Чоловіка госпіталізували у 22-у лікарню з високою температурою. У нього був кашель і підтверджений Covid-19. Через кілька днів після лікування у нього стався важкий інсульт. Про це повідомляє блогер Олександр Ружанський на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, оскільки 22-я лікарня не займається профільним лікуванням інсультів, то пацієнта вирішили перевезти в іншу клініку. На спеціальній машині швидкої допомоги для заражених коронавірусом його привезли в одну лікарню Харкова. Але його там приймати відмовилися, тому що у нього Covid-19.

Після цього медики повезли чоловіка в іншу лікувальну установу, але там теж його не прийняли, хоча всі умови були. На цей раз відмову мотивували тим, що він із райцентру області, а це міська лікарня. Лікарі сказали, що треба його вести в райцентр.

Через те, що чоловіка возили туди-сюди цілий день він впав у кому прямо в машині швидкої допомоги. Після цього лікарі швидкої змушені були повернутися в інфекційне відділення лікарні, де пацієнта поклали в реанімаційне відділення і під’єднали до апарату ШВЛ.

За даними видання Newsroom, в Департаменті охорони здоров’я ХОДА підтвердили смерть 39-річного чоловіка. У зв’язку з інцидентом створили клініко-експертну комісію.

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