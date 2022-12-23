Уряд продовжив карантин в Україні через Covid-19

Карантин в Україні продовжено до 30 квітня

На всій території України режим надзвичайної ситуації діє до 30 квітня

В Україні продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу. Він діятиме до 30 квітня 2023 року. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

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«Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023», – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що коронавірус може передаватися навіть після смерті.

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Нагадаємо, незважаючи на всі зусилля китайської влади стримати пандемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї побила всі рекорди. Влада Китаю змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. Прогнозується 5 тис. смертей на день.

До слова, в Україні в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу.