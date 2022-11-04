Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз: чого очікувати

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз: чого очікувати
Медики попереджають, які будуть штами грипу та вакцини 
фото з відкритих джерел

Передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу 

В сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу. Про це інформує Держлікслужба.

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. Для профілактики грипу у наступному сезоні запропоновані чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

  • вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);
  • вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);
  • вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні.

Групи ризику

Нагадуємо, що до груп ризику належать:

  • люди віком 60 років і старше;
  • діти від 6 міс;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями;
  • люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

Цим людям рекомендовано отримати щеплення проти грипу, аби уникнути тяжких ускладнень від захворювання, що можуть призводити до смерті.

Ситуація з вакцинами

Україна отримала як гуманітарну допомогу 163 тис. доз вакцин Ваксігрип проти грипу, а також 30 тис. доз Джісі Флю від міжнародного проєкту PIVI для безоплатного щеплення медичних працівників та військових. Ці вакцини вже розподілені між усіма областями України.

Вже зараз на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:

  • Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 тис. доз);
  • Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 тис. доз). Це означає, що ці вакцини пройшли реєстрацію та безпечні до використання!

Відповідальне споживання антибіотиків

Зверніть увагу, що коронавірусна інфекція, грип та інші ГРВІ – це вірусні хвороби, а тому не потребують лікування антибіотиками. Антибіотик не діє на віруси та призначений для лікування виключно бактеріальних інфекційних хвороб.

Пацієнти повинні пам’ятати, що рішення щодо призначення антибіотиків приймається виключно лікарем на основі комплексної оцінки ризиків приєднання бактеріальної інфекції. Приймаючи антибіотики через затяжний кашель або нежить за рекомендацією сусіда, ви наражаєте себе на небезпеку розвитку побічних реакцій, у тому числі алергічних, токсичних і формування антимікробної резистентності. Лікарі мають призначати антибіотики виключно за показаннями й доводити до відома пацієнта правила їх вживання.

Нагадуємо, вакцинуватися від грипу дуже важливо. Це можна робити не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Бо ризик захворіти на грип і мати тяжкі ускладнення є досить високим, особливо для людей із груп ризику.

До того ж ризик одночасного інфікування грипом і Covid-19 є дуже високим – у шість разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій. Важливо, що вакцини від грипу і Covid-19 можна вводити в один день. 

До слова, Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.

Читайте також: Covid-19: новий сезон в Україні. Головні питання та відповіді
Теги: щеплення хвороби Франція українці правила інфекція вірус військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третю дозу вакцини від коронавірусу отримали менше половини українців
МОЗ підрахував, скільки українців досі не пройшли курс щеплень від коронавірусу
4 вересня, 18:09
Протягом тижня в Україні інфікувались коронавірусом 22 914 людей
МОЗ повідомив, яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні
19 жовтня, 08:33
За тиждень в Україні зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19
Ситуація з коронавірусом в Україні: МОЗ оновив статистику
1 листопада, 12:13

Здоров'я

Сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз: чого очікувати
Сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз: чого очікувати
Covid-19. МОЗ дозволив робити бустерне щеплення неповнолітнім
Covid-19. МОЗ дозволив робити бустерне щеплення неповнолітнім
«Доступні ліки»: МОЗ додав до програми препарати ще проти двох хвороб
«Доступні ліки»: МОЗ додав до програми препарати ще проти двох хвороб
Ситуація з коронавірусом в Україні: МОЗ оновив статистику
Ситуація з коронавірусом в Україні: МОЗ оновив статистику
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
Вакцина Pfizer може викликати неприємний побічний ефект у жінок
Які медпослуги можуть отримати постраждалі від війни безкоштовно: роз’яснення НСЗУ
Які медпослуги можуть отримати постраждалі від війни безкоштовно: роз’яснення НСЗУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
321K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
185K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
69K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
67K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
55K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
42K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту