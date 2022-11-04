Сезон грипу приготував українцям неприємний сюрприз: чого очікувати

Медики попереджають, які будуть штами грипу та вакцини

Передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу

В сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу. Про це інформує Держлікслужба.

У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини. Для профілактики грипу у наступному сезоні запропоновані чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні.

Групи ризику

Нагадуємо, що до груп ризику належать:

люди віком 60 років і старше;

діти від 6 міс;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, продавці тощо).

Цим людям рекомендовано отримати щеплення проти грипу, аби уникнути тяжких ускладнень від захворювання, що можуть призводити до смерті.

Ситуація з вакцинами

Україна отримала як гуманітарну допомогу 163 тис. доз вакцин Ваксігрип проти грипу, а також 30 тис. доз Джісі Флю від міжнародного проєкту PIVI для безоплатного щеплення медичних працівників та військових. Ці вакцини вже розподілені між усіма областями України.

Вже зараз на приватному ринку в аптеках українці можуть придбати такі вакцини:

Джісі Флю Квадривалент, Корея (32 200 тис. доз);

Ваксігрип Тетра, Франція (50 000 тис. доз). Це означає, що ці вакцини пройшли реєстрацію та безпечні до використання!

Відповідальне споживання антибіотиків

Зверніть увагу, що коронавірусна інфекція, грип та інші ГРВІ – це вірусні хвороби, а тому не потребують лікування антибіотиками. Антибіотик не діє на віруси та призначений для лікування виключно бактеріальних інфекційних хвороб.

Пацієнти повинні пам’ятати, що рішення щодо призначення антибіотиків приймається виключно лікарем на основі комплексної оцінки ризиків приєднання бактеріальної інфекції. Приймаючи антибіотики через затяжний кашель або нежить за рекомендацією сусіда, ви наражаєте себе на небезпеку розвитку побічних реакцій, у тому числі алергічних, токсичних і формування антимікробної резистентності. Лікарі мають призначати антибіотики виключно за показаннями й доводити до відома пацієнта правила їх вживання.

Нагадуємо, вакцинуватися від грипу дуже важливо. Це можна робити не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Бо ризик захворіти на грип і мати тяжкі ускладнення є досить високим, особливо для людей із груп ризику.

До того ж ризик одночасного інфікування грипом і Covid-19 є дуже високим – у шість разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій. Важливо, що вакцини від грипу і Covid-19 можна вводити в один день.

До слова, Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.