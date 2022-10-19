ООН прогнозує ріст смертності українців взимку

На ситуацію в країні впливає зміна лінії фронту і настання зими

Гуманітарна криза та «повне спустошення». Так охарактеризували ситуацію в населених пунктах України, що торкнулися війною, в ООН. Там же зазначили, що нелюдські умови на цих територіях можуть спровокувати зростання смертності. Про це у вівторок, 18 жовтня, заявила координатор ООН із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, пише CNN.

«Йдеться про повне спустошення. Про загибель людей та повну втрату коштів до існування в районах, безпосередньо порушених війною», – сказала Браун.

Вона висловила глибоку занепокоєність у зв'язку з наближенням викликом.

«У цьому я абсолютно переконана: існує високий ризик смертності в зимові місяці для сімей і громад, які залишилися зовсім ні з чим», – сказала вона.

Браун зазначила, що на ситуацію в країні впливає зміна лінії фронту і настання зими, що наближається. Наразі ООН намагається забезпечити «безпечні, гідні та теплі місця» для мешканців прифронтових районів.

Браун заявила, що завдані електростанціям і тепловим станціям збитки мають викликати серйозне занепокоєння у держав-членів ООН.

Нагадаємо, парламент Естонії визнав російський режим терористичним.