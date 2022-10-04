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Уряд вводить обмеження цін на низку ліків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд вводить обмеження цін на низку ліків
фото з відкритих джерел

Ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів

Кабінет міністрів вводить обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні кошти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тараса Мельничук.

За його словами, ціни обмежили на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.

«Запроваджено державне регулювання цін шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі референтного ціноутворення на лікарські засоби, що зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку, та щодо яких за результатами державної оцінки медичних технологій підготовлено висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку», - йдеться у повідомленні.

При цьому Мельничук зазначив, що також Кабмін передбачив затвердження Міністерством охорони здоров'я відповідного реєстру граничних цін на ліки, які відповідають перерахованим вище вимогам.

Нагадаємо, президент України підписав проєкт нового закону України «Про лікарські засоби». Документ гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

Як пояснив глава МОЗ Віктор Ляшко, оновлений закон імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі.

Як повідомлялося, аптеки відпускатимуть за електронним рецептом ще одну групу ліків.

Теги: Кабмін ціни ліки

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